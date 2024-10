Afinal, Bruno Fernandes estará disponível para os próximos três jogos do Manchester United na Premier League.

O internacional português estava suspenso depois de ter sido expulso frente ao Tottenham, no último fim de semana, mas o clube inglês recorreu da decisão e teve sucesso.

«Bruno Fernandes estará disponível para os próximos três jogos do Manchester United, após um recurso bem-sucedido na sequência de uma decisão errada», lê-se, na nota nos red devils.

Assim, Bruno Fernandes pode ir a jogo frente a Aston Villa, Brentford e West Ham. Antes, na quinta-feira, o United joga no Estádio do Dragão, diante do FC Porto, para a Liga Europa.