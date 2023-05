Lenda do Manchester United, Gary Neville aconselhou Bruno Fernandes a conter-se com as reclamações com os colegas em campo, depois de Jadon Sancho ter sido «apanhado» a pedir precisamente ao português para que parasse de reclamar. O mesmo, diga-se, já havia acontecido com Antony.

«Isto resume o Bruno Fernandes. Ele é o jogador mais eficaz do Manchester United, o mais eficaz. Mas acho que todos os adeptos e provavelmente todos os jogadores estão a pensar: ‘para de reclamar!’. Eu falo muito, mas nunca fiz isso com os meus próprios colegas», começou por dizer Neville, no podcast que apresenta na Sky Sports.

«É o resumo perfeito. Ele é um vencedor e quando o Manchester United não o tem na equipa, cai de uma forma que nem dá para acreditar», continuou.

Neville defende, de resto, que Bruno talvez aceite um eventual pedido: «Ele é um acrescento importante para o Manchester United, é uma estrela. O seu histórico de assistências e golos é incrível tendo em conta a situação em que joga. Luta sempre pela bola, quer sempre a bola, tem essa coragem. Mas talvez um ou dois colegas de equipa precisem de lhe dizer para ele parar de reclamar de vez em quando, algo que ele provavelmente aceitará.»