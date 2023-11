O Manchester United empatou, esta quarta-feira, em casa do Galatasaray (3-3), a contar para a Liga dos Campeões, e a equipa inglesa foi alvo de diversas críticas, após perder a vantagem de dois golos que tinha (3-1) e deixar-se empatar no final do encontro.

Apesar de ter feito um golo e uma assistência, o português Bruno Fernandes, capitão dos red devils, não foi poupado a críticas, especialmente por parte Paul Scholes, histórico médio do emblema inglês.

«Sei que na entrevista depois do jogo ele falou sobre erros [da equipa], mas ele cometeu dois erros esta noite [quarta-feira] ao cometer duas faltas estúpidas que resultaram em dois golos. Toda a equipa, inclusive ele, enquanto capitão, deve assumir a responsabilidade. É um jogo que deveriam vencer, mas não conseguem jogar sem sofrer golos. A defesa está uma confusão, o guarda-redes está a errar, o Bruno a cometer faltas 'baratas'. Isto torna o jogo difícil para eles e são situações que não precisam de acontecer», disse Scholes, em declarações à TNT Sports.

Sobre o encontro, o antigo internacional inglês afirmou que «foi uma loucura, do início ao fim» e que a equipa apresenta uma grande «falta de disciplina», concluindo que desta maneira «torna-se muito difícil ganhar jogos fora».

O Manchester encontra-se agora em quarto lugar do grupo, com quatro pontos e as contas complicadas para passar à próxima fase da Liga dos Campeões. O Galatasaray e o Copenhaga têm 5 pontos e vão defrontar-se na próxima jornada. O conjunto de Ten Hag recebe o Bayern Munique, líder com 13 pontos, e já apurado para os oitavos de final.