As primeiras semanas de Erik ten Hag como treinador do Manchester United têm sido positivas, pelo menos no que respeita a resultados, e o técnico neerlandês parece também estar a recolher a admiração dos jogadores.

Em entrevista à Sky Sports, Bruno Fernandes elogiou o treinador de 52 anos e comparou-o a Marcel Keizer, o compatriota de Ten Hag que orientou o português no Sporting.

«Ele traz disciplina, mas também dá liberdade aos jogadores para fazerem as suas escolhas. Há regras que temos de seguir, mas os mais velhos, por exemplo, também têm alguma responsabilidade. Ele é rigoroso e duro, mas ao mesmo tempo é uma pessoa porreira e com a qual é fácil de conversar», afirmou.

«Falei com ele e ele perguntou-me o que é que eu achava do nosso estilo de jogo. Disse-lhe que tinha tido um treinador no Sporting [Marcel Keizer] que também vinha do Ajax e a maneira de trabalhar é bastante semelhante. Foi com o Keizer que tive a minha melhor época no Sporting», lembrou depois.

«Posso fazer melhor»

Bruno Fernandes tem sido um dos melhores jogadores dos red devils nas últimas temporadas, mas assume que não foi tão feliz em 2021/22.

«Sei que toda a gente tem muita expectativa em mim porque a minha primeira época foi fantástica e na temporada passada só marquei dez golos e fiz 14 assistências. Posso fazer muito mais do que isso.»

«Sou um jogador emocional e uma pessoa emocional. Critico-me demasiado e às vezes preciso de ter mais calmo, mas é a minha maneira de ser. (...) Tento perceber o que posso melhorar para ajudar a equipa», continuou.

Ronaldo não é problema

Sobre Cristiano Ronaldo, o médio de 27 anos defendeu que o capitão da Seleção Nacional não prejudicou o United no ano passado.

«A minha função é assistir os avançados e acho que tivemos um grande início de época [em 2021/22]. Acho que todos os golos que marquei foram a jogar ao lado do Ronaldo, por isso não acho que isso tenha sido um problema, de todo», garantiu.