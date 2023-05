Bruno Fernandes e Casemiro protagonizaram um momento mais «quentinho», embora com todo o respeito, no final da vitória do Manchester United frente ao Aston Villa, no passado domingo.

Os dois tiveram uma troca de argumentos ainda no relvado, sobre a partida, mas no fim acabaram aos abraços. Erik ten Hag, técnico dos red devils, gostou do que viu.

«Se incentivo este tipo de situações? Claro. Eles têm de comunicar. Têm de se organizar para conseguir a vitória», começou por dizer, aos meios de comunicação do clube.

«Por isso, quando estão a conversar, a discutir e a debater entre si, não tenho problemas com isso. Mostra a vontade e a ambição desta equipa», acrescentou.