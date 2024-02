Erik Ten Hag surgiu em defesa de Bruno Fernandes, na sequência de um vídeo partilhado na conta oficial de «Tik Tok» do Fulham, em que o alvo foi o internacional português. O vídeo Bruno Fernandes cai no chão, após um contacto com o médio dos «cottagers», Sasa Lukic e com uma música cómica de fundo, em jeito de gozo para com o capitão dos «red devils».

Ora, quando questionado em conferência de imprensa, Ten Hag exigiu um pedido de desculpas por parte do Fulham, depois do sucedido.

«Não sabia disso, mas se o fizeram não é correto, um clube não tem direito de fazer tal coisa, é completamente errado. Devem pedir desculpa por isso. O Bruno é um jogador intenso, cria muitas oportunidades e os adversários olham para ele como um alvo. Acho que o árbitro o devia ter defendido naquele momento».

O Fulham já reagiu ao sucedido e afirmou que o vídeo publicado não teve qualquer intenção de ofender o jogador, tal como escreve o «The Athletic».

Veja aqui o vídeo publicado pelo Fulham no Tik Tok: