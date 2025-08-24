Habitual batedor das grandes penalidades do Manchester United, o português Bruno Fernandes fez este domingo algo que nunca costuma fazer: falhar.

Aos 38 minutos da visita ao terreno do Fulham, o capitão dos Red Devils teve uma oportunidade de abrir o marcador, mas da marca dos onze metros rematou mal e chutou a bola por cima da baliza.

Bernd Leno, guarda-redes do Fulham, apenas ficou a olhar para a bola, enquanto o português ficou incrédulo.