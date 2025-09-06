Bryan Mbeumo foi considerado o jogador do mês de agosto do Manchester United de Ruben Amorim. O primeiro prémio atribuído na época 2025/26.

O avançado de 26 anos, que reforçou este verão os «Red Devils» a troco de 75 milhões de euros, superiorizou-se assim aos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot. 

Na presente temporada, o extremo camaronês já marcou dois golos em quatro jogos. Um desses tentos certeiros valeu-lhe também o prémio de melhor golo do mês. Mais especificamente, o golo na vitória (3-2) frente ao Burnley. 

