O Manchester United apresentou a camisola principal para a nova época, que tem um toque retro: um colarinho à Cantona.

O antigo craque francês que brilhou em Old Trafford entre 1992 e 1997 inspira o novo equipamento e participa inclusivamente na campanha de lançamento que conta, entre outros, com as participações de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Alex Telles.

O colarinho está de volta e tanto pode ser usado à «rebelde» como «à maestro».

«Para cima ou para baixo?», eis a questão que o Man. United lança aos adeptos que adquirirem a nova camisola para a temporada 2022/23.