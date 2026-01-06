Adjunto do treinador Ruben Amorim no Manchester United, Carlos Fernandes reagiu publicamente esta terça-feira à saída do clube inglês, deixando um agradecimento aos «red devils».

«Obrigado, Manchester United. Obrigado aos jogadores de classe mundial que tive o privilégio de treinar e de aprender com eles», começou por referir Carlos Fernandes, numa mensagem através do Instagram.

Os agradecimentos do português, que já acompanha Amorim desde os tempos no Casa Pia, passando por Sporting de Braga e Sporting, estenderam-se a todos os «membros do staff que mostraram apoio verdadeiro» e aos «adeptos que estiveram ao seu lado».

«Por fim, trabalhar um clube de futebol desta dimensão não só testa o conhecimento, revela carácter. Um capítulo especial na minha vida. Orgulhoso de ter sido adjunto do Manchester United», concluiu o principal adjunto de Amorim, de 31 anos.