Depois da vitória frente do Manchester United ao Leicester por 3-0, a última antes de Ruben Amorim assumir o comando técnico do clube, Casemiro falou à Dazn e confessou que toda a gente está maravilhada à sua espera

«O melhor é que toda a gente fala muito bem dele. Marcou uma era no Sporting, num momento em que o FC Porto é que ganhava. O Sporting está sempre entre os três favoritos, mas costuma estar um pouco atrás de Benfica e FC Porto, que costumam estar mais fortes. Ele marcou uma era, ganhou títulos e fez uma brilhante carreira no Sporting. Toda a gente fala mil maravilhas dele. Aqui vai ter um grupo excecional, que pretende ajudar, que quer continuar a crescer, que quer aprender, que quer estar na parte de cima da tabela. Com muita alegria e felicidade, estamos à espera dele», disse o médio brasileiro.

De relembrar que Ruben Amorim assume oficialmente funções como novo treinador principal do Manchester United na segunda-feira, 11 de novembro.