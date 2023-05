O Manchester United ganhou vantagem sobre o Liverpool na luta pela Champions. Os «red devils» venceram pela margem mínima no reduto do Bournemouth (0-1), em encontro referente à 37.ª jornada da Premier League, e aproveitaram o empate da equipa de Klopp na receção ao Aston Villa (1-1).

Casemiro, com um golo artístico ao minuto 9, garantiu o triunfo do United, que está na quarta posição em igualdade pontual com o Newcastle e com três pontos de vantagem sobre o Liverpool, para além de ter um jogo a menos.

Bruno Fernandes foi titular a tempo inteiro na formação orientada por Erik ten Hag.

O golaço de Casemiro:

O Liverpool, com Diogo Jota a entrar ao minuto 63, não foi além de uma igualdade caseira frente ao Aston Villa. Watkins desperdiçou uma grande penalidade, mas Jacob Ramsey adiantou os visitantes pouco depois (27m).

Na etapa complementar, Gakpo teve um golo anulado pelo VAR e foi Roberto Firmino, vindo do banco de suplentes, a resgatar um ponto ao cair do pano (89m). Firmino e James Milner, que vão abandonar o clube no final da época, receberam uma ovação quando entraram em campo.

O Fulham de Marco Silva empatou com o Crystal Palace (2-2) num duelo emocionante. Mitrovic (45m e 61m) marcou para os locais, mas Edouard (34m) e Ward (83m) impediram o triunfo do Fulham, que contou com João Palhinha a tempo inteiro. O Fulham ocupa a 10.ª posição.

O Wolverhampton também contentou-se apenas com um ponto, depois de ter estado a vencer o Everton até ao minuto 90+9, quando Yerry Mina fixou o resultado final (1-1).

Hee-chan tinha inaugurado o marcador para a equipa de Julen Lopetegui. Nélson Semedo, Toti Gomes, Rúben Neves e Daniel Podence foram titulares, enquanto Matheus Nunes (70m) foi suplente utilizado.

