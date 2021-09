Cristiano Ronaldo é goleador, mas esta terça-feira também foi uma espécie de ‘socorrista’.

No aquecimento do jogo do Manchester United frente ao Young Boys, na Suíça, o internacional português teve pontaria a mais e acertou num steward que estava posicionado atrás da baliza.

O segurança em questão ficou combalido e inclusivamente deitou-se no chão. Perante isto, Ronaldo acercou-se da zona e fez questão de saber se estava tudo bem com o homem que teve o azar de ficar a saber quão potentes são os remates do avançado dos red devils.

Veja o momento na galeria acima associada.