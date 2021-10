Cristiano Ronaldo foi decisivo na vitória do Manchester United frente à Atalanta, mas, para a UEFA, Bruno Fernandes foi o homem do jogo.

E não é para menos, já que o médio português somou duas assistências para golo e impulsionou a reviravolta dos red devils.

Mas há outro número que impressiona mais: segundo a Opta, Bruno Fernandes criou oito oportunidades de golo, o máximo de um jogador do Manchester United num só jogo da Liga dos Campeões desde a época 2003/04.

8 - Bruno Fernandes created eight chances against Atalanta tonight, the most by a Manchester United player on record in a single Champions League game (since 2003-04). Ballin'. pic.twitter.com/C8i7IQro9v