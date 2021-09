Cristiano Ronaldo ofereceu uma camisola de jogo à ‘steward’ que atingiu com uma bolada no aquecimento do duelo do Manchester United frente ao Young Boys.

A senhora ficou visivelmente combalida e deitou-se no chão, sendo assistida por outros colegas perante a preocupação do craque português, que se aproximou do local.

No final, a segurança recebeu uma recompensa do autor do golo do Manchester United na derrota ante a equipa suíça.

Ora veja: