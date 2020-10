Bruno Fernandes foi esta segunda-feira surpreendido com o anúncio de que vai envergar a braçadeira de capitão do Manchester United frente ao PSG, esta terça-feira.

O jogador português estava sentado na conferência de imprensa ao lado do treinador Ole Gunnar Solskjaer e a expressão de surpresa no rosto do médio é clara.

Veja as imagens no vídeo abaixo:

The moment Bruno Fernandes found out he will captain Man Utd against PSG pic.twitter.com/UokCLalWOq — BeanymanSports (@BeanymanSports) October 19, 2020

O antigo jogador do Sporting está no clube inglês desde o final de janeiro. Fez 27 jogos e marcou 15 golos com a camisola dos «red devils» até ao momento.