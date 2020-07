Frank Lampard, treinador do Chelsea, espera que os seus jogadores tenham cautela na abordagem aos lances com as unidades mais ofensivas do Manchester United, sobretudo Bruno Fernandes. As duas equipas defrontam-se neste sábado (19h45), na primeira meia-final da Taça de Inglaterra.



«Quando se defrontam jogadores de nível tão alto, com qualidade e velocidade como os avançados do Manchester United, os defesas precisam de ter cuidado. É preciso mexer os pés e não cair em cima dele», começou por dizer.



O técnico falou sobretudo sobre Bruno Fernandes, a grande figura do Manchester United: «É preciso entender as qualidades do adversário. O (Bruno) Fernandes é muito inteligente no seu movimento. Vimos isso contra o Aston Villa, em que fez parecer um penálti algo que talvez não tenha sido.»



«Como jogadores, podemos falar sobre as decisões do VAR, se elas estão certas ou erradas. Mas se não mexes os pés e colocar a perna à frente do adversário, estarás a colocar-te a jeito, com ou sem VAR», concluiu Lampard.