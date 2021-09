Stan Collymore, antigo internacional inglês, considera que Romelu Lukaku terá um papel mais importante no Chelsea que Cristiano Ronaldo no Manchester United ou Van Dijk no Liverpool.



Num artigo de opinião publicado no jornal Mirror, o ex-avançado explica que o Chelsea não tem alternativas para uma eventual ausência do ponta-de-lança belga, ao contrário do que acontece no United.



«Libra por libra, não consigo ver um jogador que seja mais importante na Premier League esta época, para a sua equipa, que Romelu Lukaku. Se o Chelsea perdesse Lukaku por 10 jogos, teria um impacto massivo em qualquer esperança do título, mesmo que o seu objetivo assumido seja um lugar entre os quatro primeiros», escreve Collymore.



O antigo internacional inglês faz a comparação com o cenário no Manchester United. «O Man. United tem Edinson Cavani, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Mason Greenwood e Bruno Fernandes para marcar golos se a equipa tivesse de enfrentar um período sem Ronaldo.»

«Aos 36 anos, é expectável que esta época seja menos sobre Ronaldo do que foi para as suas equipas nos anos passados», conclui Stan Collymore.