O Manchester United garantiu, esta quinta-feira, a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa, ao golear os belgas do Club Brugge, em Old Trafford, por 5-0, no duelo da segunda mão dos 16 avos de final.

Ao quinto jogo pelo clube, o médio português Bruno Fernandes fez o segundo golo e de forma consecutiva, após ter marcado no último domingo ao Watford. Deli foi expulso por cortar com o braço um remate de Daniel James e o ex-Sporting abriu o marcador aos 27 minutos, na cara de Mignolet, após o lance ter sido analisado pelo vídeo-árbitro.

Ao minuto 34, Bruno iniciou a jogada do 2-0: colocou um passe na diagonal para Juan Mata assistir Ighalo, que já sem Mignolet ao alcance do lance, desviou para o fundo da baliza, estreando-se a marcar pelo clube.

O golo de Bruno Fernandes:

Ainda na primeira parte, aos 41 minutos, ao segundo jogo após lesão de dois meses num joelho, Scott McTominay fez o 3-0, assistido por Fred, num remate de fora da área.

Já sem Bruno em campo, substituído aos 65 minutos, ainda houve tempo para Fred bisar, na segunda parte. Ao minuto 82, assistido por Lingard, o brasileiro assinou o 4-0 na área e, já no segundo de três minutos de compensação, fez o 5-0 final a passe de Chong, à entrada da área.

O defesa luso Diogo Dalot não esteve nas opções dos ingleses.

A equipa orientada por Ole Gunnar Solskjaer apura-se com um agregado de 6-1 na eliminatória, após o empate a um golo registado há uma semana, no jogo da primeira mão, na Bélgica.