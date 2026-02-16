Já lá vão quase quatro anos sobre o momento em que Benni McCarthy integrou a equipa técnica de Erik ten Hag no Manchester United, num plantel então com Cristiano Ronaldo e Rashford. Em entrevista à Creamer Media TV, o antigo avançado do FC Porto – hoje com 48 anos – relativizou a imponência de estrelas e vedetas.

«Fui para o Man United sabendo que estaria fora da minha profundidade, uma vez que só treinei o Cape Town City e o AmaZulu [na África do Sul]. Ali pediam-me para treinar jogadores de topo. Mas eles não sabem tudo, (…) estive lá para fazer a diferença e aprender o máximo.»

«Cristiano Ronaldo? Senti que ainda lhe podia ensinar algo. Essa era a minha mentalidade e é por isso que sinto que tive sucesso no Man United», argumenta.

Depois de deixar Manchester no decorrer da época 2023/24, McCarthy assumiu o comando da seleção de Quénia em 2025, registando seis vitórias em 14 jogos.