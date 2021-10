Depois de mais uma noite memorável de quinas ao peito, com o hat-trick ao Luxemburgo, Cristiano Ronaldo recolheu elogios dos companheiros de equipa na Seleção Nacional.

Entre os quais, de Bruno Fernandes, com quem partilha balneário também no Manchester United. Em entrevista ao TNT Sports, o médio confessou que começa a acreditar que os recordes é que perseguem Ronaldo.

«Como sinto o Ronaldo? Igual, com fome de querer bater mais. Ele uma vez disse uma coisa interessante: não é ele que segue os recordes, os recordes é que o seguem a ele. Eu começo a achar que é verdade», afirmou.

«É impressionante a capacidade que ele tem para fazer golos e para estar no sítio certo. Podem dizer o que quiserem, golos fáceis e não fáceis... não há golos fáceis, é preciso estar lá, é preciso senti-lo, e ele está no lugar certo. Mesmo estando no lugar certo é difícil fazer golos, há quem falhe e ele não falha», acrescentou.