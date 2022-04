Alphonso Davies é um utilizador ativo da Twitch e é por lá que interage com alguns dos milhares de adeptos que o seguem, enquanto joga videojogos. Na última stream, o canadiano abordou a liderança no balneário do Manchester United e questionou a braçadeira de capitão de Harry Maguire, já que Cristiano Ronaldo alinha na mesma equipa.

«Conseguem imaginar? És o Ronaldo, um dos melhores jogadores de sempre no séc. XXI, vês o nome do teu capitão e é o Harry Maguire. E tens de te referir a ele como ‘Sim, capitão’. Nem sei o que dizer. Não estou a dizer mal de Harry Maguire, mas Ronaldo deveria ter a braçadeira», disse o lateral do Bayern Munique.

O central inglês, refira-se, tem sido muito criticado nas últimas semanas e foi mesmo assobiado pelos adeptos ingleses quando esteve ao serviço da seleção. Em fevereiro, Maguire também já tinha negado o mau ambiente no balneário dos red devils.

O momento de Davies na Twitch: