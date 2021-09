Na época 2008/2009, um jovem de 19 anos chamado Richard Eckersley fazia a estreia na equipa principal do Manchester United, num jogo da Taça de Inglaterra, frente ao Tottenham.

Mais de 12 anos depois, o antigo lateral-direito é comerciante e produtor de leite de aveia. E em entrevista ao The Athletic, Eckersley contou a sua história, com Cristiano Ronaldo em destaque.

«Sim! Tenho pensado muito nisso [regresso de Ronaldo a Old Trafford]. O Ronaldo está de regresso ao United e da última vez que ele esteve lá, eu também estava. Treinava com ele e agora sou comerciante e faço leite de aveia. E ele ainda joga futebol. É muito louco, mundos de distâncias», disse.

«Mas eu não trocaria. Estou muito feliz. Estou no comando do meu próprio destino e isso para mim não tem preço», confessou.

Eckersley fez quatro jogos na formação principal dos red devils, na temporada de 2008/09, mas depois saiu de Manchester. Passou por Burnley, Plymouth Argyle, Bradford e Bury, antes de mudar-se para o Canadá, para jogar nos Toronto FC. Foi depois para Nova Iorque, para representar os NY Red Bulls, antes de terminar a carreira em 2015/16, nos Oldham Athletic.

«No meu último jogo, joguei como lateral-esquerdo. Lesionei-me no tornozelo e tive cerca de oito semanas a recuperar. Entrou um novo treinador, disse-me que não me tinha visto jogar e o Oldham não tinha dinheiro nem aspirações. No verão de 2016, estava a voltar de um casamento, tinha um bebé recém-nascido e sabia que queria terminar a carreira. Tinha dinheiro suficiente para seis meses, um ano. Quando disse à minha esposa que queria deixar o futebol, foi um grande alívio», contou depois.

O inglês de 32 anos recordou ainda os treinos em que marcava Cristiano Ronaldo: «Não achei assim tão difícil. Mas depois o Ronaldo treinou um bocado mais a sério e o treinador [Alex Ferguson] disse: ‘Não toques nele’. Por isso, não lhe podíamos fazer desarmes.»

«Pensei: ‘Isto é o Alex Ferguson a proteger o seu melhor jogador, não é?’ E o Ronaldo nunca se lesionou gravemente. Ele [Fergunson] protegeu-o muito bem. Protegeu o seu melhor ativo», atirou.