Harry Maguire está concentrado na seleção inglesa, mas não deixa de pensar no Manchester United, clube que fez regressar Cristiano Ronaldo.

Em conferência de imprensa, o capitão dos red devils mostrou-se muito satisfeito pela chegada do avançado português. «Incrível» foi uma palavra utilizada mais do que uma vez.

«É incrível, estou focado no jogo da Inglaterra, mas para mim é o melhor jogador de sempre e é incrível tê-lo no clube, tenho a certeza que terá um impacto enorme dentro e fora de campo», afirmou, aos jornalistas.

«Todos podem aprender com ele e evoluir, e claro que vai melhorar a equipa com os seus golos. É fantástico tê-lo no clube e estou ansioso por conhecê-lo dentro de alguns dias», acrescentou.