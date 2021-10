Um arraso completo. Não há outro modo de descrever o que se passou em Old Trafford nesta tarde, entre Manchester United e Liverpool, com os 'reds' a golearem o rival por 5-0. Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo foram o rosto da frustração da equipa da casa, com o camisola 7 a ser protagonista por dois maus motivos: um golo anulado e, sobretudo, pelas imagens feias com Curtis Jones que lhe podiam ter valido a expulsão.

A história do jogo até é fácil de contar: o Liverpool foi superior em tudo. Melhor a atacar, melhor a defender, enfim, foi uma equipa completa, o que o United mostrou mais uma vez não ser.

O 1-0 é sintomático do que é o United a defender: uma linha defensiva desalinhada, espaços longos entre setores e Keita, aos cinco minutos, a deixar todos com a ideia do que estava por vir.

Quando Diogo Jota fez o 2-0 aos 13 minutos, já se tinha percebido que a tarde ia ser difícil para um United que nunca encontrou qualquer solução, ofensiva ou defensiva, para o futebol do Liverpool.

Os golos foram surgindo com naturalidade até porque o génio de Mo Salah foi chamado ao relvado. O egípcio marcou aos 38 e 45 para fechar a primeira parte em claros 4-0.



VEJA OS GOLOS DO MANUTD-LIVERPOOL

Mesmo antes do quarto golo, uma das imagens da tarde. Ronaldo perdeu uma ocasião e descarregou a frustração em Curtis Jones. O internacional português pontapeou a bola com força, quando esta estava junto ao corpo do adversário, num lance em que viu amarelo, com os 'reds' a reclamarem cartão vermelho.

No segundo tempo, Salah fez o hat-trick que selou o resultado aos 50 minutos, com o United a ficar reduzido a dez unidades por expulsão de Pogba, com cartão vernelho direto: o que o faz falhar Tottenham, Manchester City e Watford.

As imagens de Old Trafford em ilucidativas, com os adeptos a saírem em massa das bancadas do mítico recinto.

Ole Gunnar Solsjkaer estava pressionado antes do encontro e, pelo resultado, no maior jogo da Inglaterra, o cenário agravou-se para o norueguês.