Ole Gunnar Solskjaer surpreendeu esta tarde na derrota do Manchester United em casa do Young Boys, ao substituir Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes aos 72 minutos.

No final da partida, o treinador norueguês justificou a decisão com o cansaço da dupla portuguesa, que construiu o único golo dos red devils no encontro.

«O jogo já tinha 70 minutos anormais [United estava reduzido a dez unidades], já tinham corrido muito, tanto hoje como no sábado [frente ao Newcastle]. O relvado sintético também não ajuda e queríamos a experiência do Matic para segurar a bola e a velocidade do Lingard», disse, citado pela Sky Sports.

«O Ronaldo é excecional, mas temos de cuidar dele e parecia o momento certo para o substituir», acrescentou.