O Manchester United venceu o Leicester, fora, por 1-0. Cristiano Ronaldo foi pela terceira vez consecutiva suplente dos red devils, com os compatriotas Bruno Fernandes e Diogo Dalot titulares na vitória que leva o clube de Old Trafford ao quinto lugar da Premier League. Remetido a uma nova condição de suplente, a exibição do camisola 7 pautou-se por três lances de perigo, um deles quase dava em golão, de bicicleta.

O encontro ficou resolvido com um golo de Jadon Sancho. A passe de Rashford, o internacional inglês contornou Danny Ward e apontou a bola para o fundo das redes, aos 23 minutos.

A primeira parte não teve muitos mais motivos de interesse e, assim, só quando Maddison obrigou De Gea a enorme defesa voltou a emoção ao King Power Stadium.

Os adeptos do United já entoavam o nome de Cristiano quando Ten Hag o colocou em campo aos 68 minutos. O goleador português teve três lances de perigo. No primeiro tentou assistir Eriksen e, de seguida, tentou o mesmo com Rashford; depois desperdiçou um remate pela direita e esteve perto de marcar um golaço de bicicleta. A bola saiu ao lado, o United saiu com os três pontos. Está a seis do líder Arsenal.