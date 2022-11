«Extremamente desapontados.»

De acordo com a Sky Sports, é assim que os jogadores do Manchester United se sentem relativamente a Cristiano Ronaldo, após a entrevista do português a Piers Morgan, na qual criticou duramente o clube e o treinador Erik ten Hag, o qual também está desiludido.

Segundo a publicação, o plantel dos red devils não percebe o porquê das declarações de Ronaldo, e sobre as quais tiveram conhecimento instantes após a vitória frente ao Fulham, e horas antes dos primeiros excertos da conversa terem ido para o ar.

Escreve ainda a Sky Sports que Cristiano Ronaldo soube na quinta-feira que não ia ser titular frente à equipa de Marco Silva, mas que ia estar na ficha de jogo. O avançado luso acabou por nem ir para o banco, uma vez que comunicou que estava doente.

O clube avalia agora todas as opções relativamente ao futuro do português.

E é do futuro que fala também a BBC, ao relembrar a situação de Roy Keane, antigo capitão do United.

O ex-médio inglês terminou contrato com o emblema de Manchester – num acordo múto – em novembro de 2005, ou seja, a meio de temporada, depois de ter criticado a equipa numa entrevista concedida à MUTV, a televisão do clube.