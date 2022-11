Cristiano Ronaldo já não é jogador do Manchester United.

«Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United por mútuo acordo com efeito imediato. O clube agradece-lhe o imenso contributo durante as duas passagens por Old Trafford», informa o clube inglês num curto comunicado.

Na semana passada foi emitida uma entrevista de Ronaldo ao jornalista britânico Piers Morgan, na qual o avançado português tecia duras críticas às condições do Manchester United enquanto clube, aos donos e também ao treinador Erik Ten Hag, com quem tem tido uma relação muito atribulada.

Ainda antes de ter ido para o ar, na quarta e na quinta-feira, saíram na imprensa excertos da entrevista. «O clube vai considerar uma resposta, assim que todos os factos estejam reunidos», reagiu na altura o Manchester United.

Agora, o clube inglês decidiu, em consonância com Cristiano Ronaldo, romper o contrato que ligava o jogador de 37 anos aos Red Devils até ao final da presente temporada.

Nesta segunda passagem pelo Manchester United, Ronaldo cumpriu 54 jogos oficiais, tendo marcado 27 golos. Em 2022/23 participou em 16 jogos e foi titular em dez, tendo sido alvo de muitas críticas desde o verão: falhou quase toda a pré-época e mais recentemente, no Manchester United-Tottenham, recusou entrar para os minutos finais e saiu para os balneários ainda com o jogo a decorrer.