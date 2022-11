Um dos visados na entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, Ralf Rangnick foi este sábado questionado sobre as palavras pouco simpáticas do internacional português.

Na conferência de imprensa antes do Áustria-Itália, jogo particular, o selecionador austríaco «empurrou» as responsabilidades para o Manchester United.

«Não me cabe a mim responder ao Cristiano Ronaldo, isso é responsabilidade do Manchester United», limitou-se a respostar, citado pela imprensa italiana.

Rangnick, refira-se, foi técnico interino do Manchester United na segunda metade da época anterior.