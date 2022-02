Cristiano Ronaldo abriu o caminho da vitória do Manchester United frente ao Brighton, esta noite, e no final da partida mereceu elogios de Ralf Rangnick.

Citado pela BBC, o técnico do Manchester United disse mesmo que a exibição do português foi das melhores que viu desde que está no clube inglês.

«O golo foi muito importante, não só porque marcou, mas também porque foi um grande golo. Foi importante para todos, mas no geral a sua exibição foi uma das melhores desde que eu cheguei», afirmou.

Além de Cristiano Ronaldo, também Bruno Fernandes marcou no triunfo dos red devils frente ao Brighton, precisamente por 2-0.