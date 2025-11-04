Em entrevista ao jornalista inglês Piers Morgan, Cristiano Ronaldo abordou a atualidade do Manchester United, considerando que Ruben Amorim «está a fazer o melhor que pode» nesta altura:

Possibilidades de o Manchester United ser campeão esta época

«O Manchester United não vai ganhar a Liga inglesa, isso é seguro, porque tem muitos pontos de atraso. Pode ganhar, mas não acredito nisso. O Arsenal, sim, pode ser campeão.»

Realidade do Manchester United

«Estou triste por um clube que é dos mais importantes do mundo e que eu tenho no coração por razões óbvias. O Manchester United, hoje, não tem estrutura, mas espero que isso mude. O potencial do clube é fantástico. Magoa-me ver os resultados do clube nesta altura, joguei lá muitos jogos e marquei muitos golos. Lá, ganhei a Bola de Ouro e a Champions.»

Trabalho de Ruben Amorim no United

«Ele está a fazer o melhor que pode, mas milagres? Milagres é em Fátima. Não vai fazer milagres. O Manchester United tem bons jogadores, mas não tem ideia do que é o clube. Por isso, é preciso voltar atrás e criar uma estrutura, como o Manchester United já teve com Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville, Roy Keane, Beckham e jogadores que cresceram no clube.»