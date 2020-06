Cristiano Ronaldo é hoje em dia símbolo de um atleta que tem cuidado com o corpo, desde o exercício até à alimentação. Mas não foi sempre assim. Nos primeiros tempos do Manchester United, o jogador português foi repreendido por Ryan Giggs por beber Coca Cola ao pequeno almoço. A história tinha já sido contada por Ole Gunnar Solskjaer e foi agora confirmada por Ryan Giggs no podcast do Manchester United.

«Não sei se o encostei à parede [como Solskjaer contou]. Acho que lhe disse: ‘Nós não fazemos isso’», disse Giggs, que não se esqueceu da forma como Cristiano Ronaldo respondeu:

«Ele depois marcou um hat-trick e disse: ‘Eu bebo o que quiser, Giggsy!’»

O próprio Giggs admite que também gostava de alimentos menos saudáveis. «Adoro chocolate e muita manteiga na torrada. Quando não estava a jogar bem ou me sentia um pouco lento, cortava-os completamente. Se eu estivesse a jogar bem ao comer muita manteiga, continuaria. Não era físico, era mental», reconheceu.