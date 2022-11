Cristiano Ronaldo fez as manchetes dos vários jornais por essa Europa fora no verão, com os rumores de uma possível saída do Manchester United.

Ora, na entrevista concedida a Piers Morgan, o internacional português revelou que foi o clube a tentar «despachá-lo» e que, por isso, se sentiu traído.

«Forçaram a minha saída. Não só o treinador [Ten Hag], mas também duas ou três pessoas à volta do clube. Senti-me traído e que algumas pessoas não me queriam no Man United, não só este ano, mas também na última época», disse.

Sobre Ten Hag, refira-se, Ronaldo confessou que não tem respeito pelo técnico neerlandês.