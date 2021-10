Depois de Jurgen Klopp, também Ole Gunnar Solskjaer foi convidado a comparar Cristiano Ronaldo e Mo Salah.

Naturalmente, o treinador do Manchester United não tem dúvidas sobre quem apoiar: Ronaldo.

«Apoiarei sempre o Ronaldo em qualquer competição. O seu recorde de golos é fantástico. Dito isso, o Salah está imparável», afirmou o norueguês, em conferência de imprensa, citado pela BBC.

«Temos de estar no nosso melhor para defendê-lo. Temos de fazer um bom trabalho, mas não só contra ele. Sou um grande admirador do ataque do Liverpool. São jogadores contra os quais tens de estar irrepreensível durante os 90 minutos para não sofrer golos», acrescentou.

O Manchester United recebe o Liverpool no domingo, em jogo da nona jornada da Premier League. Bruno Fernandes está em dúvida para o encontro.