Além do prémio de melhor golo do mês da Premier League, Cristiano Ronaldo foi ainda distinguido como o jogador do mês de março – período no qual fez três golos em dois jogos – do Manchester United.

Aos meios de comunicação dos red devils, o internacional português confessou que o golo que recebeu a distinção, ao Tottenham, está entre os 20 melhores da carreira, e deixou depois uma mensagem nas redes sociais.

«Feitos individuais são sempre bem-vindos, mas valem muito mais quando são acompanhados por vitórias coletivas. Ainda há muita coisa por que lutar até ao final da época e nunca podemos desistir na busca dos objetivos que são possíveis», escreveu.

«Obrigado a todos os que votaram no prémio de golo do mês e de jogador do mês. Vamos por mais. Vamos lutar até ao último suspiro», lê-se ainda.

Recorde aqui o golo de Ronaldo que foi premiado: