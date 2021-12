Apesar de todos os golos que tem marcado, Cristiano Ronaldo ainda não convenceu toda a gente neste seu regresso a Inglaterra.

Um dos mais recentes críticos do internacional português foi Gabriel Agbonlahor, antigo avançado do Aston Villa que acusa Ronaldo de apenas querer saber dos golos.

«A mim, parece-me que o Ronaldo só quer saber dos golos que marca. A exibição de Ronaldo [frente ao Newcastle] foi de alguém que esteve de mau humor o tempo todo. Apenas reclamava com as mãos por não ter oportunidades. Depois do jogo, aposto que foi mal humorado para o balneário», começou por dizer, ao Football Insider.

«Esteve desligado. Se eu fosse o Rashford, o Greenwood ou o Sancho ficaria assustado por rematar. Sempre que eles rematam, ele levanta os braços como a dizer: ‘Porque é que não me passaram?’», continuou.

Para Agbonlahor, Ronaldo já não é o que era: «Ele é um jogador incrível, que teve uma grande carreira, mas neste momento já não é o que era. O Manchester United jogou o melhor futebol da época frente ao Chelsea, num jogo em que o Ronaldo estava no banco.»

«A harmonia do plantel não está certa. A forma do Rashford e do Greenwood tem descido desde que ele deixou. Não se conseguem expressar como querem», afirmou ainda.