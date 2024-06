Terá sido depois das duras críticas de Cristiano Ronaldo?

O Manchester United anunciou, esta sexta-feira, que vai investir cerca de 60 milhões de euros para modernizar Carrington, o centro de treinos do clube.

«O Manchester United começará a trabalhar para modernizar o prédio da equipa masculina no Carrington Training Complex na próxima semana, com foco na criação de um ambiente colaborativo de alto desempenho para jogadores e equipe», pode ler-se no comunicado oficial.

«O projeto de 50 milhões de libras resultará na reforma de todas as áreas do edifício para oferecer instalações de futebol de classe mundial, com uma cultura positiva para apoiar o sucesso futuro».

As obras de renovação começam na próxima segunda-feira e vão durar toda a temporada 2024/25. Os principais locais a serem modernizados são as áreas de «ginástica, medicina, nutrição e recuperação».

Voltando ao passado, altura em que CR7 deu uma entrevista a Piers Morgan e falou sobre a ínfima evolução do centro de treinos, e até o refeitório, pouco diferentes estavam daquilo que o português se lembrava aquando da primeira passagem pelos reds devils.

E, tendo ou não razão o capitão da seleção, o clube de Bruno Fernandes e Diogo Dalot está mesmo a investir nessas melhorias, numa obra liderada pela Foster + Partners, escritório responsável pela remodelação do Estádio de Wembley e do projeto do Estádio Lusail, no Qatar.

Na galeria associada é possível ver o projeto final pretendido na remodelação.