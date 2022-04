Wayne Rooney juntou-se ao painel da Sky Sports e falou abertamente sobre a atualidade do Manchester United. Antigo colega de Cristiano Ronaldo nos red devils, o ex-futebolista foi questionado acerca do português e considerou que o clube deveria ter apostado noutros jogadores.

«Temos de dizer que [o regresso] não funcionou. Ele marcou golos, golos importantes na Champions e o hat trick contra o Tottenham. Mas eu acho que se olharmos para o futuro do clube, tens que apostar em jogadores jovens, para que o Manchester United esteja ao seu melhor nos próximos dois ou três anos e obviamente o Cristiano não é um desses jogadores. Obviamente não é o mesmo do que quando tinha 20 anos, mas é normal, é o futebol. Ele é uma ameaça de golo, mas no resto do jogo eles precisam de mais, precisam de jogadores jovens com vontade», comentou.

Desafiado ainda a escolher entre Erik ten Hag ou Mauricio Pochettino para orientar o Man. United na próxima temporada, Rooney optou pelo argentino, mas alertou que o clube precisa de «dar tempo» ao próximo técnico, para que este possa «deixar a sua marca».

Já sobre Paul Pogba, a antiga estrela de Old Trafford assumiu que «provavelmente, é a hora certa de sair».

Rooney deu ainda a sua visão sobre a composição do plantel para 2022/23.

«Acho que o Sancho vai estar melhor no próximo ano, o Marcus [Rashford] também, o Jesse Lingard devia jogar porque traz energia, qualidade, o Scott McTominay está bem, têm jovens que precisam de confiança para estar num nível melhor. Com o novo treinador, também virão novos jogadores para construir o grupo», rematou.