O Manchester United perdeu este sábado no terreno do Leicester (4-2), no terceiro jogo consecutivo sem ganhar na Liga Inglesa, e Ole Gunnar Solskjaer admite que a equipa precisa de fazer mais e melhor.



Cristiano Ronaldo, por exemplo, ficou em branco, mas o treinador dos «red devils» não atribuiu responsabilidades ao avançado português. «Ele é um jogador de topo e marca golos. Hoje, não criámos o suficiente para ele e para os outros. Ele entrou e tem tido um efeito positivo», começou por dizer.



«Pela forma como jogámos, não merecíamos ter continuado o ciclo de jogos fora de casa sem perder», atirou, acrescentando: «Sou eu que escolho a equipa e assumo quando as coisas não correm bem. Provavelmente, tomei algumas más decisões.»

Solskjaer admitiu que o Man. United atravessa um período cinzento: «Ultimamente, não temos estado em grande forma, perdemos demasiados pontos e precisamos de analisar isso. A exibição não foi suficientemente boa hoje e os golos que sofremos de bola parada foram desapontantes.»

«A única nota positiva foi o regresso do Marcus (Rashford). Ele está em forma e isso é um bónus para nós», concluiu o treinador do Manchester United.