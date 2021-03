Ole Gunnar Solskjaer gostava de ter Cristiano Ronaldo no seu Manchester United. A novidade foi dada numa conversa com os adeptos dos red devils, publicada no site oficial do clube. Questionado sobre as lendas de Old Trafford que preferia contratar, Solskjaer até respondeu primeiro Roy Keane, mas voltou atrás e escolheu Cristiano.



«Há alguns nomes com quem joguei e que gostava de ter neste meu United, claro. O Roy Keane, mas não sei se o conseguiria controlar. Contratava-o sem problemas, ele era o mais influente. De qualquer forma, teria de escolher o Cristiano, claro. Tem sido o melhor do mundo com o Messi nos últimos 10-15 anos, por isso teria de ser ele a minha escolha.»



A resposta aparentemente inofensiva de Solskjaer ganhou dimensão depois da eliminação da Juventus pelo FC Porto na Liga dos Campeões e dos consequentes rumores sobre a saída de Cristiano de Turim.



Cristiano jogou de 2003 a 2009 em Manchester. Foi três vezes campeão inglês.