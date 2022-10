O treinador do Manchester United, Erik ten Hag deu os parabéns a Cristiano Ronaldo, depois de o internacional português ter alcançado o registo de 700 golos na carreira por clubes na vitória dos red devils em casa do Everton.

O treinador neerlandês elogiou a exibição de Ronaldo e deixou o desejo de que o golo apontado ante os toffees, o primeiro na Premier League em 2022/23, seja o catalisador para o que resta da temporada.

«Se mais alguém vai conseguir marcar 700 golos por clubes? É difícil dizer. Parece-me óbvio que foi uma grande exibição dele. Parabéns ao Cristiano. Estou feliz por ele. Além disso foi o primeiro golo dele na Premier League, vai ajudá-lo a marcar mais nas próximas semanas», disse, citado pela BBC.

Ronaldo nem começou o jogo a titular, mas foi lançado ainda na primeira parte, para o lugar do lesionado Martial: «Temos de esperar para saber a lesão do Martial. Não consigo fazer o diagnóstico. Não acho que seja um grande problema. Ele fez a assistência para o primeiro golo, estou feliz com isso. Foi um revés para a equipa [a lesão de Martial], mas o Ronaldo entrou e fez o golo da vitória. Estou feliz por isso.»