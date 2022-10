Erik Ten Hag anunciou que Cristiano Ronaldo está de regresso à equipa do Manchester United para o jogo desta quinta-feira frente ao Sheriff Tiraspol, a contar para a Liga Europa.

«Sim, Cristiano vai estar na equipa amanhã. Varane não. Estará fora até ao Campeonato do Mundo», anunciou o técnico dos «Red Devils» na conferência de antevisão do jogo, onde abordou a conversa que levou à reintegração do português.

«Não é difícil [perceber o conteúdo]. Respondemos a todas as questões. Ele esteve fora um jogo e agora está de volta à equipa», acrescentou.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo se recusou a entrar no jogo frente ao Tottenham, tendo saído antes do apito final. Esta atitude levou o Man. United a castigar o internacional português, colocando-o a treinar à parte. Ronaldo foi reintegrado esta semana e agora poderá voltar à equipa.

O Manchester United recebe o Sheriff, da Moldávia, esta quinta-feira, em jogo da 5.ª jornada do Grupo E da Liga Europa. Caso não percam, os ingleses, atualmente no 2.º lugar com 9 pontos, poderão confirmar o apuramento para a fase seguinte. Poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.