O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, condenou a atitude de Cristiano Ronaldo e de outros jogadores dos red devils que abandonaram Old Trafford, quando ainda decorria o particular com o Rayo Vallecano, no passado domingo.

«Não tolero isso, é inaceitável, para todos. Digo aos jogadores que isto é inaceitável, pois somos uma equipa e ficamos juntos até ao fim», disse, em entrevista à Viaplay.

Ronaldo, recorde-se, alinhou apenas durante a primeira parte e ainda ouviu alguns assobios no regresso a Old Trafford. Substituído ao intervalo, foi «apanhado» por alguns adeptos à porta do estádio. A imprensa inglesa diz que o português foi visto a caminho do parque de estacionamento, ao lado de Diogo Dalot, quando ainda faltavam dez minutos para o final do jogo com o Rayo.

No final desse encontro, nas redes sociais, CR7 disse estar «feliz» por voltar a pisar os relvados, enquanto o Ten Hag assumiu que o português «ainda não está ao nível da equipa».