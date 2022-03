Game recognizes game.

Depois da noite histórica em que se tornou no melhor marcador de sempre em competições oficiais, Cristiano Ronaldo esteve no relvado de Old Trafford à conversa com a lenda do futebol americano Tom Brady.

O antigo quarterback dos Tampa Bay e vencedor do SuperBowl por sete vezes já tinha dado conta, nas redes sociais, de que estava nas bancadas a assistir ao jogo e até admitiu que torcia pelo Manchester United.