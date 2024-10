David Beckham, lenda do Man. United, esteve à conversa com Rio Ferdinand, no podcast do mesmo. Entre vários assuntos, a dupla abordou o papel do coproprietário do clube, Jim Ratcliffe, e o atual estado do clube.

«Eu acho que definitivamente o Man. United precisava de mudança. Enquanto adepto do clube, e tal como muitas pessoas já disseram, acho que precisava de uma mudança e de uma nova perspectiva, relativamente à forma como tem de ser administrado e às decisões que são tomadas», começou por dizer Beckham.

«Eu realmente gosto do Jim. Encontrei-o algumas vezes ao longo dos anos e temos alguns amigos em comum. Ele é um adepto e, obviamente, também é um grande empresário, um dos melhores e um dos maiores. Mas penso que o mais importante é que os adeptos vejam que ele se importa. Ao longo dos anos, os adeptos perderam a fé na liderança e obviamente que ele se importa», acrescentou.

Por fim, o antigo jogador de futebol e atual dono do Inter Miami, pediu «tempo» e «paciência» aos adeptos dos red devils.

«Espero que as coisas mudem, mas estas coisas levam tempo. Como adeptos, acho que fomos bem pacientes ao longo dos anos, mas queremos aqueles bons e velhos tempos de volta. Queremos aqueles dias de volta. Quanto mais cedo melhor», concluiu.