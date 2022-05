David Beckham foi uma das muitas caras conhecidas que marcaram presença no Grande Prémio de Fórmula 1 em Miami, mas nem por isso escusou-se a dar a opinião sobre o futuro do Manchester United.

«São precisas mudanças e estamos a ver isso. Foi um fim de temporada duro. Tenho a certeza de que muitos adeptos estão satisfeitos com isso, porque foi difícil, com muitos altos e baixos. Os jogadores e o treinador fizeram o melhor que podiam. Os adeptos continuam a acreditar e a apoiar a equipa, enchem o estádio, não há muitas outras equipas que passem por isto e encham o estádio», disse aos microfones da Sky Sports.

A lenda dos red devils confessou ainda o desejo de que Cristiano Ronaldo continue em Old Trafford e ajude na missão de reerguer o clube, apesar do objetivo falhado do apuramento para a Champions.

«Obviamente, o Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores nos últimos 15 anos, tal como o Leo [Messi]. Tenho a esperança que ele fique no United, porque é importante para os adeptos. Também acho que é importante para ele, porque todos nós sabemos o quanto o Manchester United é importante para ele. Ronaldo continua a fazer aquilo que faz melhor, que é marcar golos e criar [oportunidades]. É isso que o Cristiano faz mesmo com a sua idade. Fazer o que ele faz é realmente incrível e tenho a esperança que ele continue e fique mais um ano ou dois», rematou.