Diogo Dalot, na flash interview da Sport TV, após a derrota na final da Liga Europa frente ao Tottenham, por 1-0:

«Esta é uma noite triste. Vínhamos com a ambição de vencer o troféu e acho que na Liga Europa fizemos uma competição, com bons resultados. Chegámos aqui invencíveis e tínhamos o objetivo de ganhar o jogo. Acho que fizemos o suficiente para ganhar e acabámos por não conseguir.»

«Estar aqui e acabar por não perder nenhum jogo é quase o morrer na praia, mas faz parte do futebol. Foi uma época difícil, com resultados que estão longe do que este clube merece. É também ter essa responsabilidade e assumir isso, no final do dia somos nós que estamos no campo e temos de preparar a próxima época da melhor forma.»

«Acaba por ser um golo difícil de aceitar, com um ressalto. Tentámos procurar por todos os lados criar perigo, há um corte em cima da linha e enfim, é o espelho da nossa época. Em termos emocionais o que foi acontecendo no jogo foi uma montanha russa de emoções. Perdemos o controlo emocional e queríamos as coisas muito rápido. Temos de encontrar essa estabilidade, não só nos resultados, mas na forma como gerimos e controlamos o jogo. Há muita coisa para melhorar se queremos meter o clube onde merece estar. Temos muito trabalho pela frente.»

«Chegando a uma competição destas, tem de haver um esforço muito grande, com ajuda do departamento médico. Ajudaram-me a estar aqui nas melhores condições, é um processo que está em andamento, infelizmente não foi o resultado que queríamos. Agora é estar pronto para a Liga das Nações.»