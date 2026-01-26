Diogo Dalot defende que o «maior desafio» do Manchester United, após triunfos seguidos frente aos rivais Arsenal e Manchester City, é «continuar assim».

Os «Red Devils» vivem um momento auspicioso, com Michael Carrick no comando, após a demissão de Ruben Amorim, e o lateral português mostra-se confiante, mesmo quando é confrontado como críticas.

«Enquanto vestir esta camisola, não me vou esconder, não vou fazer-me de vítima», afirmou o internacional português em entrevista ao canal do clube, acrescentando que tem vivido «uma montanha-russa emocional»: «Tento sempre dar o meu melhor pelo clube, mas posso garantir que estes momentos me dão muita energia. Se mostrarmos este nível, se nos mantivermos unidos, se dermos tudo pelo clube, as recompensas virão.»

A cumprir a sua sétima temporada no Man United, Dalot salienta que tenta passar uma mensagem positiva aos jogadores mais jovens. «Estar aqui há muito tempo dá-me ainda mais responsabilidade nestes momentos. E isso é o mais importante para mim. [...] Só temos de entrar em campo, dar tudo pelo clube e, todos juntos, podemos ter momentos como este [triunfo sobre o Arsenal] e começar uma boa série de jogos.»