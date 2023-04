O Manchester United somou este domingo a terceira vitória consecutiva na Premier League, ao triunfar em casa do Nottingham Forest, por 2-0.

Um triunfo com selo português, numa partida a contar para a 31.ª jornada do campeonato inglês.

Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares na formação de Erik ten Hag e viram Antony abrir o marcador aos 32 minutos, numa recarga a um remate de Martial.

Na segunda parte, aos 56 minutos, Bruno Fernandes ameaçou o segundo, com um grande remate que bateu com estrondo na barra da baliza de Keylor Navas. Não marcou Bruno, marcou Dalot.

Numa grande jogada coletiva, o lateral formado no FC Porto surgiu de rompante na área, Antony fez a assistência e a finalização, perante Navas, fez o resto. Festa para Dalot no jogo 100 com a camisola do United.

Com este resultado, o Manchester United isola-se no terceiro lugar da Premier League, depois da derrota do Newcastle em casa do Aston Villa. O Nottingham está em zona de descida, com 27 pontos.